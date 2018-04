Volleyball: Spiel drei entscheidet

Die Hypo Tirol AlpenVolleys Haching haben Sonntag das zweite Spiel in der „Best of Three“-Serie gewonnenund erzwingen damit ein Entscheidungsspiel nächsten Sonntag in Düren.

Der erste Satz war Sonntagabend in der Olympiaworld eine Glanzleistung des kompletten Teams. Mit einem 13 Punkte Vorsprung holten sich die AlpenVolleys den Durchgang (25:12). Auch im zweiten Satz konnten sich die AlpenVolleys durchsetzen und sicherten sich diesen mit 25:18.

Im dritten Satz Matchball vergeben

Das Team von Coach Stefan Falter wehrten sich aber zunächst noch im dritten Satz. Die AlpenVolleys führten zwar bereits mit drei Punkten in der Endphase. Sie vergaben aber einen Matchball und durch etliche Unkonzentriertheiten entschieden die SWD powervolleys Düren den Satz mit 25:27 für sich. Schließlich entschieden die Gastgeben das Spiel mit einem 25:19 im vierten Durchgang mit 3:1 für sich.

Über den Einzug ins Playoff-Halbfinale der Volleyball Bundesliga entscheidet nun die Partie am Sonntag, den 08. April, um 18:00 Uhr in der Arena Kreis Düren.

