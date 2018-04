Urlaub in Ferienwohnungen boomt

Immer mehr Tirol-Urlauber nächtigen in Ferienwohnungen. Es gibt Zuwächse sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Zurückzuführen ist der Anstieg unter anderem auf die besseren Vermarktungsmöglichkeiten.

In den letzten zehn Jahren ist das Angebot an Ferienwohnungen in Tirol deutlich gestiegen - sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Zudem ist die Ausstattung immer moderner und komfortabler geworden, sagt Florian Phleps von der Tirol Werbung: „Es hat in den letzten Jahren sehr viele Investitionen in den Ferienwohnungen gegeben. Frühere Privatzimmer sind in Ferienwohnungen umgebaut worden oder es wurde komplett neu investiert“.

Es gehe dabei auch um ein bestimmtes Lebensgefühl. Es sei ein absolutes Urlaubsmotiv, ergänzt Phelps. Man habe viel mehr Freiraum, man erlebe den Urlaub einfach ungezwungener und man könne den Urlaub viel flexibler gestalten. Dies bemerke man bei allen Zielgruppen, so Phleps.

Große Nachfrage nach Ferienwohnungen

Im Vergleich zum Vorjahr haben heuer um 18% mehr Urlauber in Ferienwohnungen genächtigt. Die immer besser werdenden Vermarktungsmöglichkeiten über diverse Internetplattformen spiele dabei ebenfalls eine wichtige Rolle, so Phleps. Die Vermarktung sei ein sehr wesentlicher Punkt. Die Vermarktung sei durch spezielle Anbieter tatsächlich einfacher geworden. Es sei aber nicht nur die Vermarktung sondern auch die Nachfrage nach dem Produkt Ferienwohnung gestiegen.

Auswahlkriterium: Qualität

Im Allgemeinen verbucht der Qualitätstourismus in Tirol derzeit starke Zuwächse. Das betreffe vor allem auch vier und fünf Stern Hotels. "Wenn man sich für einen Urlaub in den Bergen und den Alpen in Tirol entscheidet, dann ist die nächste Entscheidung die Qualität der Unterkunft. In diesem Bereich lukriere man in Tirol auch die beste Wertschöpfung.

