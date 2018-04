Volksbefragung in Wattenberg am Ostermontag

Am Ostermontag gibt es in Wattenberg eine Volksbefragung. Es geht um den Neubau des Vereinhauses, der im Zuge des Schulum- und ausbaus verwirklicht wird. Der Streit darüber entzweit Bevölkerung und Gemeinderat. Somit sind jetzt die Wähler am Zug.

Der Schulumbau samt Errichtung von Veranstaltungssaal und Vereinsräumen ist im Gemeinderat im Vorjahr beschlossen worden. Bagger sind zwar bereits aufgefahren, aber trotzdem sollen die rund 600 Wahlberechtigten in Wattenberg am Ostermontag in einer Volksbefragung darüber abstimmen.

ORF

„Ja“ oder „Nein“?

Die Opposition sieht durch das Projekt eine zu große finanzielle Belastung auf die Gemeinde zukommen. Außerdem sei die Verkehrssituation rund um das geplante Vereinshaus problematisch. Bürgermeister Franz Schmadl weist das aber zurück und kritisiert, dass die Opposition die Volksbefragung initiiert habe, als alles schon geplant war - mehr dazu in Streit um Vereinshaus am Wattenberg. Stimmt die Wattenberger Bevölkerung am Momtag mehrheitlich mit „Nein“, dann muss sich der Gemeinderat noch einmal mit dem Projekt befassen. Die Volksbefragung ist allerdings nicht bindend. Bei einem „Ja“ können die Bauarbeiten ohnehin wie geplant weiterlaufen.