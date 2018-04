Bei Suchtgiftdeal lebensbedrohlich verletzt

In Innsbruck wurde am Samstagnachmittag ein 37-jähriger Ungar von einem Jugendlichen lebensbedrohlich verletzt. Zuvor attackierte der Ungar den 15-jährigen im Zuge eines Suchtgiftdeals. Beide Männer wurden angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr in einem Wettlokal nahe dem Innsbrucker Hauptbahnhof. Offenbar wurden sich die beiden Kontrahenten im Zuge eines Deals nicht über Menge und Preis des Suchtgifts einig. Daraufhin attackierte der Ungar laut Polizei den 15-jährigen Marokkaner. Er würgte ihn, schlug ihm mehrmals ins Gesicht und verletzte den Jugendlich dabei leicht.

zeitungsfoto.at

Fuß von Schirmständer bohrte sich in Hals

Der Marokkaner nahm daraufhin einen Schirmständer zur Hand und schleuderte ihn in Richtung des Ungarn. Ein Fuß des Ständers bohrte sich dabei in den Hals des 37-Jährigen. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Mann in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Nach einer Erstbehandlung verließ der Mann die Klinik aber noch am Samstag auf eigenen Wunsch. Der 15-Jährige konnte im Nahbereich des Lokals festgenommen werden. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt.