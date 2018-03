Urlauber fand Tresor neben Straße

Ein deutscher Urlauber hat Freitagnachmittag auf einem Rastplatz bei Nassereith (Bezirk Imst) einen Tresor gefunden. Die Herkunft des Tresors ist noch unklar.

Gefunden hat den Tresor ein 24-jähriger Urlauber aus dem Allgäu. Im Zuge seiner Rast bei Nassereith sah er den teils beschädigten, kleinen Wandtresor und alarmierte die Poilzei.

Spuren werden gesichert

Möglicherweise könnte der Tresor aus einem Einbruchsdiebstahl in ein China-Restaurant in Imst stammen. Denn es wurden auch entsprechende Restaurant-Gutscheine gefunden. Den Tätern dürfte es nicht gelungen sein, den Tresor zu knacken, deshalb dürften sie ihn kurzerhand am Parkplatz der Raststätte entsorgt haben.

Nach Auskunft der Polizei werden nun Spuren ausgewertet und abgeglichen. Das dürfte aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.