Vorsicht vor „falschem“ Schlüsseldienst

In Tirol sind offenbar erneut betrügerische Schlüsseldienste unterwegs. Bei der Polizei gehen vermehrt Anzeigen ein. Eine Schlüsseldienst-Firma in Innsbruck berichtet über eine Vielzahl von Fällen.

Derzeit würden bei ihm pro Woche etwa zehn Fälle bekannt, sagt Markus Haid vom gleichnamigen Schlüsseldienst in Innsbruck. Auch die Polizei meldete erst am vergangenen Mittwoch einen dreisten Schlüsseldienstbetrug in Telfs. Weil der mutmaßliche Betrüger 600 Euro für seine Leistung verlangte, begleitete er die Kundin gleich selbst zum Bankomat und ließ sich das Geld aushändigen.

Polizei rät zu Vorsichtsmaßnahmen

Polizei und Schlüsseldienste warnen davor, sich die Telefon-Nummern aus dem Internet herauszusuchen, falsche Anzeigen anzuklicken oder Dienste mit 0800er-Nummern anzurufen. Seriöse Anbieter geben schon am Telefon über den Preis Auskunft. Außerdem arbeiten sie an den Schlössern weder dilettantisch noch mit brachialer Gewalt.

Wer sich nicht sicher ist, ob er einem Schlüsseldienst-Betrüger aufsitzt, sollte lieber die Polizei verständigen, heißt es.