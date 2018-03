ÖGB legt in Tirol weiter an Mitgliedern zu

Der ÖGB Tirol verzeichnet den höchsten Mitgliederstand seit dem Jahr 2005. Zum achten Mal in Folge gibt es ein Plus bei den Mitgliederzahlen. Aber auch österreichweit liegt der ÖGB bei den Mitgliederzahlen wieder im Aufwind.

Der Bawag-Skandal hatte 2006 Österreich erschüttert und auch zum Rücktritt des damaligen ÖGB Präsidenten Fritz Verzetnisch geführt. Viele Mitglieder verließen damals den Gewerkschaftsbund. Nun aber hat der ÖGB offenbar das Vertrauen wiedererlangt. Der Gewerkschaftsbund in Tirol verzeichnet mit den sieben Fachgewerkschaften insgesamt 63.178 Mitlgieder, das ist ein Plus von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Hilfe in Krisenfällen

Tirols ÖGB Vorsitzender Philip Wohlgemuth führt dies hauptsächlich auf die Unterstützung in Krisenfällen wie bei den Massenkündigungen bei Tyrolean zurück. Außerdem vertrete man in der tagtäglichen Arbeit konsequent die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sorge für ein jährliches Gehaltsplus und garantiere das Urlaubs- und Weihnachtsgeld, so Wohlgemuth.

Am meisten dazugewonnen im Vergleich zum vergangenen Jahr haben in Tirol der Gewerkschaftsbund öffentlicher Dienst und die Gewerkschaft der Privatangestellten, welche unter anderem die Sparte Handel vertreten.