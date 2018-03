30 Kilogramm Kokain beschlagnahmt

Die Finanzpolizei von Brixen hat an der Mautstelle Sterzing bei einer Routinekontrolle in einem Fahrzeug 30 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen wurden beschlagnahmt, der Fahrer, ein 33-Jähriger aus Kalabrien, wurde festgenommen.

Die Finanzpolizei macht laufend Kontrollen an der Mautstelle Sterzing. Mittwochfrüh kam den Beamten ein Peugeot mit deutschem Kennzeichen verdächtig vor. Der italienische Fahrer und seine Begleiterin aus Rumänien wirkten nervös, und gaben auf Fragen über ihre Reise nur ausweichende und widersprüchliche Antworten. Das veranlasste die Beamten zu einer genaueren Begutachtung des Fahrzeugs.

Finanzpolizei

Sofort fiel den Beamten auf, dass im Kofferraum das Fach für den Reservereifen verändert war. Da der Fahrer zunehmend nervöser wurde, forderten sie die Hundestaffel an. Der Drogenhund schlug sofort an, und die Beamten fanden sodann verschiedene Behälter, die in das Fahrzeug versteckt eingebaut wurden.

Es waren 25 Päckchen mit Kokain darin. Das Nettogewicht des Suchtmittels betrug 30 Kilogramm. Die Drogen, das Auto und das Mobiltelefon des Fahrers wurden beschlagnahmt. Der 33-jährige Mann aus Kalabrien, der in Deutschland ansässig ist, wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.