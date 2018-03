Gewerbepark Kematen vor Umsetzung

Vor eineinhalb Jahren wurden die Pläne für einen neuen Gewerbepark in Kematen präsentiert. Bis jetzt ist davon wenig zu sehen. Jetzt allerdings geht das Projekt in die Umsetzungsphase.

Es soll ein Gewerbepark für Forschung, Produktion und Dienstleistung werden. Direkt an Autobahn und Bahn, in der Nähe zum Flughafen. Auf rund sieben Hektar Fläche sollen die Gebäude in verdichteter Bauweise errichtet werden, ein eigener Kreisverkehr wurde bereits gebaut.

Das Grundstück gehört der Familie Marsoner und diese ist jetzt in „finalen Gesprächen“, wie sie gegenüber ORF Radio Tirol bestätigte. Auch, weil es ausschließlich lange Mietverträge für Interessenten geben soll, was vielen nicht klar gewesen sei. Denn so mancher Interessent hätte gerne ein Grundstück gekauft. Innerhalb der nächsten drei Wochen sollen diese Gespräche nun abgeschlossen sein, dann soll gebaut werden.

Im Endausbau sollen im Gewerbepark Kematen rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, Hochspannungs- und Erdgasleitungen wurden bereits verlegt - mehr dazu in Pläne für Gewerbepark in Kematen präsentiert.