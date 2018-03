Tod nach Sturz von der Leiter

Ein 80-jähriger Mann, der am Dienstag in Ebbs beim Schneiden eines Nussbaumes von der Leiter gefallen war, ist am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der 80-Jährige wurde nach dem Unfall von zufällig vorbeikommenden Rettungssanitätern erstversorgt und danach per Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Laut Polizei betrug die Standhöhe der Leiter etwa 3,80 Meter. Der Unterländer dürfte während der Arbeit von einer Sprosse abgerutscht und zunächst auf eine Steinmauer gestürzt sein, ehe er rücklings auf den Asphaltboden zu liegen kam. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu.