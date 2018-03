Staus und Fahrverbote rund um Ostern

Das Osterwochenende gilt als eines der stärksten Reisewochenenden des Jahres. Deshalb wird es auch heuer Fahrverbote und Einschränkungen für den Lkw-Verkehr durch Tirol geben. Staus wird es trotzdem geben.

Eine gewisse Gelassenheit wird jenen Wintersportlern abverlangt werden, die wegen der noch perfekten Pistenbedingungen in die Wintersportorte wollen. Staus auf den Tiroler Autobahnen, der Fernpass- und der Reschenstraße, der Zillertal- und der Achenseestraße sowie der Loferer Straße und der Eibergstraße sind vorprogrammiert.

Erste Ausfahrten mit Motorrädern

Während die einen sich die Skier anschnallen, holen die anderen traditionell ihre Maschinen aus dem Winterschlaf. Die Tiroler Polizei rechnet über Ostern mit einem starken Motorradaufkommen. Man werde entsprechend streng kontrollieren, um die Unfallzahlen möglichst niedrig zu halten, heißt es. Hauptursache für Motorradunfälle sei nicht angepasste Geschwindigkeit. Letztes Jahr gab es im Osterreiseverkehr kein Todesopfer, allerdings wurden 34 Verkehrsteilnehmer zum Teil schwer verletzt.

Fahrverbot wegen Feiertagen

Am Karfreitag und am Karsamstag gelten auf der Brenner- und der Inntalautobahn sowohl in Richtung Deutschland als auch nach Italien Fahrverbote für Schwerlaster über 7,5 Tonnen. Grund für diese Sonderfahrverbote sind die Feiertage in Deutschland und Italien, an denen auch hier keine schweren Lkws fahren dürfen. Ausnahmeregeln gibt es viele, unter anderem auch für Lkws im kombinierten Güterverkehr Schiene-Straße.

Wegen der zu erwartenden massiven Rückreise und des Lkw-Verkehrs am Dienstag nach Ostern gibt es ab 5.00 Uhr wieder eine Blockabfertigung für Lkws bei Kufstein Nord in Richtung Innsbruck. Die Blockabfertigung wird der Verkehrsdichte angepasst und kann je nach Verkehrsdichte auch früher aufgehoben werden.

Link: