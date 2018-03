Erstmals Frau an Spitze des Landtags

In Tirol tritt am Mittwoch der neu gewählte Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Neben den 36 Abgeordneten wird auch die Landesregierung angelobt. Erstmals soll in Tirol eine Frau zur Landtagspräsidentin gewählt werden.

Angelobt werden 36 Abgeordnete. Dabei wird es 21 neue Gesichter geben. Neu und mit 23 Jahren die jüngsten sind Sophia Kircher von der ÖVP und Elisabeth Fleischanderl von der SPÖ.

Sesselrücken während der Sitzung

Wenn der Tiroler Landtag zur ersten Sitzung der neuen Periode zusammenkommt, können nicht alle künftigen Abgeordneten gleich zu Beginn auf den Landtagssitzen Platz nehmen. Erst wenn die Regierungsmitglieder mit ihrer Wahl auf die Regierungsbank wechseln, wird der Landtag seine endgültige Zusammensetzung bekommen. Von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bis zur neuen Landesrätin Gabriele Fischer von den Grünen sitzen die Regierungsmitglieder mit Ausnahme von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg zunächst als normale Abgeordnete im Landtagssaal.

Erst nach der Kür der Landesregierung wechseln sie auf die Regierungsbank, und machen damit Platz für die Abgeordneten, die nachrücken. Darunter sind bei der ÖVP mit Hermann Kuenz, Josef Edenhauser und Stefan Weirather drei Mandatare, die schon bisher im Landtag waren. Neu dazu kommen für die Volkspartei die Innsbruckerin Martina Nowara und Sophia Kircher aus Götzens. Bei den Grünen rücken ebenfalls zwei Neue in den Landtag nach, nämlich Michael Mingler aus Rum und die Unterländerin Stephanie Jicha, die Landtagsvizepräsidentin werden soll.

Ledl-Rossmann wird Landtagspräsidentin

Gewählt und angelobt wird auch ein neues Landtagspräsidium. Erstmals in der Geschichte Tirols gibt es mit Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) eine Landtagspräsidentin. Ledl-Rossmann war 2017 bereits Präsidentin des Bundesrats. Angelobt wird schließlich auch die achtköpfige Landesregierung. Bei der ÖVP ändert sich personell nichts. Bei den Grünen wird neben Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe Gabriele Fischer als Soziallandesrätin auf der Regierungsbank Platz nehmen. Um 18.00 Uhr folgt der Landesübliche Empfang am Landhausplatz, bei welchem sich die neu gewählte Tiroler Landesregierung in ihrer Gesamtheit erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

