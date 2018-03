Professionelle Cannabis-Plantage entdeckt

Eine professionelle Cannabisplantage hat die Polizei am Montag im Raum Kufstein ausfindig gemacht. Die Beamten fanden in einer Wohnung 64 Cannabispflanzen, die in voller Blüte standen.

Nach einem Hinweis wegen starken Cannabisgeruchs war die Polizei am Montag zu einer Wohnung gefahren, die von einem 22-jährigen Serben und einem 19-jährigen Österreicher gemietet wurde. Die beiden waren gerade im Begriff wegzufahren, als sie von den Beamten angehalten wurden.

ZOOM.Tirol

Nachdem sie bereits im Auto etwas Cannabis fanden, hielten die Polizisten in der Wohnung Nachschau, wo sie auf die Indoor-Plantage stießen. Die beiden Männer gaben gegenüber der Polizei an, die Wohnung nur zum Cannabisanbau gemietet zu haben. Die beiden werden angezeigt.