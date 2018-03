Jeder zweite Lehrling macht Überstunden

Dem Druck der Arbeitswelt sind schon Lehrlinge ausgesetzt, sagt der ÖGB. So leistet in Tirol fast jeder zweite Lehrling Überstunden. Allerdings sind einer Studie zufolge 70 Prozent der Lehrlinge mit ihrer Lehrausbildung zufrieden.

Das Österreichische Institut für Berufsbildungsforschung (öibf) hat zum zweiten Mal im Auftrag von ÖGB und Arbeiterkammer rund 6.000 Lehrlinge befragt, davon 688 in Tirol. Nun liegen die Ergebnisse des Lehrlingsmonitors vor.

Überstunden und krank arbeiten

Demnach leisten in Tirol 43 Prozent der Befragten Überstunden. Grundsätzlich dürfen das Lehrlinge ab 16 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen. Drei Viertel gaben an, schon einmal gearbeitet zu haben, obwohl sie sich krank fühlten. „Die Ergebnisse zeigen, dass auch Jugendliche bzw. Lehrlinge vor dem immer größer werdenden Druck in der Arbeitswelt nicht verschont bleiben“, schließt Tirols ÖGB-Jugendvorsitzender Thomas Spiegl daraus.

Hilfe bei Lehrabschlussprüfung

In der österreichweiten Umfrage gaben 70 Prozent der Lehrlinge an, ihren Berufswunsch verwirklicht zu haben. Sechs Prozent sehen ihren Lehrberuf als Notlösung. Ein Drittel der Lehrlinge gab an, häufig ausbildungsfremde Tätigkeiten auszüben. Die Rahmenbedingungen im Betrieb werden von zwei Drittel bis drei Viertel als positiv wahrgenommen. Bei der Lehrabschlussprüfung wurden 60 Prozent der Befragten vom Betrieb unterstützt.