Raubüberfall geklärt: Fünf Jugendliche in Haft

Die Polizei hat einen brutalen Raubüberfall aufklären können. Mitte März war ein 18-Jähriger in Kufstein von fünf Männern mit Eisenstangen niedergeschlagen und beraubt worden. Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Im Bereich der Park & Ride Anlage hinter dem Bahnhof Kufstein war es am 17. März um 22.45 Uhr zu dem Überfall gekommen. Fünf Männer schlugen den 19-Jährigen mit Eisenstangen und einer Eisenkette nieder und beraubten ihn. Eine Fahndung mit mehreren Streifen und Diensthunden blieb ohne Erfolg - mehr dazu in 19-Jähriger in Kufstein brutal niedergeschlagen.

Zwischen 15 und 18 Jahre alt

Nun haben die Beamten nach Hinweisen die fünf Tatverdächtigen ausforschen können, sagt Chefinspektor Albert Maurer vom Landeskriminalamt. Die fünf mutmaßlichen Täter sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. Zwei der Tatverdächtigen sind Kosovaren, einer ist russischer und zwei sind österreichische Staatsbürger. Sie sind geständig und gaben an, den Überfall wegen Geldmangels verübt zu haben.

Das Opfer war damals mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik gebracht werden. Der 19-Jährige muss noch immer stationär behandelt werden. Die fünf Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Innsbruck überstellt, über sie wurde die Untersuchungshaft verhängt.

Verdacht auf weitere Straftaten

Wenige Minuten vor dieser Tat sollen die fünf Tatverdächtigen mit Drohungen vier Jugendlichen Wertgegenstände und Zigaretten abgenötigt haben. Ebenfalls in dieser Nacht sollen die fünf in einem Kufsteiner Nachtlokal jemanden bedroht und verletzt haben. Mitte Februar sollen die Jugendlichen in Kufstein einen 39-jährigen Passanten massive Schläge versetzt haben, wodurch dieser ebenfalls schwere Kopfverletzungen erlitt.