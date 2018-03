Innsbruck: SPÖ will wieder in Regierung

Das Ziel der Innsbrucker SPÖ für den Gemeinderatswahlkampf ist eine neuerliche Regierungsbeteiligung. Um die SPÖ dürfe niemand herumkommen, erläuterte Spitzenkandidatin Irene Heisz am Freitag beim Wahlkampfauftakt ihr Ziel.

Bei der letzten Gemeinderatswahl kam die SPÖ auf 14,5 Prozent der Stimmen. Künftig wolle die SPÖ in Innsbruck auf Augenhöhe mitgestalten. Auf einen Prozentsatz an Stimmen wolle sie sich jedoch nicht festlegen, so Heisz.

Eine Zusammenarbeit ausschließen will die SPÖ mit keiner Partei, das könne man sich auf kommunaler Ebene auch nicht leisten. Wohnen, Verkehr, Parktraumbewirtschaftung, Stadtentwicklung sind für Heisz die Themen für den Wahlkampf.

SPÖ

Heisz auch Bürgermeisterkandidatin

Irene Heisz tritt auch als Bürgermeisterkandidatin an. Umfragen würden sie nicht daran hindern, Tag für Tag um jede Stimme zu kämpfen. Die Stimmung sei jedenfalls gut, der Rückenwind enorm, so Heisz.