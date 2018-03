Landestheater bringt Mitterer und Niavarani

Das Tiroler Landestheater zeigt in der kommenden Spielsaison die Uraufführung von Felix Mitterers Deserteursstück „Vomperloch“. Auch die Shakespeare-Adaptierung „Richard III.“ von und mit Michael Niavarani wird gezeigt.

Auch der 100. Republiksgeburtstag findet heuer Eingang in den Spielplan, wie Intendant Johannes Reitmeier am Freitag bei einer Pressekonferenz anlässlich der Programmpräsentation erklärte. Alle Stücke im Schauspielbereich werden zum ersten Mal am Landestheater zu sehen sein. Darunter befinden sich sieben Ur- und Erstaufführungen inklusive dreier Auftragswerke an Thomas Arzt, Martin Plattner und eben Mitterer. „Wir haben anlässlich des Republik-Jubiläums einen besonderen Spielplan gemacht“, zeigte sich Schauspieldirektor Thomas Krauß überzeugt.

Mitterers Vomperloch-Premiere am 7. Oktober

Während Niavaranis Shakespeare erst am 16. März 2019 im Großen Haus zur Aufführung kommt, feiert Mitterers „Vomperloch“ bereits am 7. Oktober in den neuen Kammerspielen seine Premiere.

Es ist nach „Märzengrund“ und „Galapagos“ das dritte Theaterstück seiner Trilogie über Menschen, die sich von der Gemeinschaft zurückgezogen haben. „Desertion galt damals als Schande. Ich habe dieses Stück mit der Intention geschrieben, die damaligen, heutigen und zukünftigen Deserteure von dieser Schande zu erlösen“, wird Mitterer zitiert.

„Die Österreicherinnen“

In „Die Österreicherinnen“ von Thomas Arzt blättert dieser wiederum in der hundertjährigen Geschichte der Republik, und wirft vor allem auch einen genauen Blick auf die Gegenwart. In den Wirren eines Unwetters legen fünf Österreicherinnen ihre Einstellungen und Überzeugungen zur Überprüfung unter ein Brennglas.

Die Uraufführung von Plattners „Phantasma X“ entstand wiederum als Auftragswerk zum Maximilian-Gedenkjahr 2019 und wirft einen ungewohnten und ironisch-kritischen Blick auf die Figur des Kaisers. Auch Thomas Bernhard „gastiert“ in der kommenden Saison am Tiroler Landestheater - in Form seiner 1964 veröffentlichten Erzählung „Amras“.

„Liliom“ zum Österreich-Schwerpunkt

Das Musiktheater bietet wiederum mit der Erstaufführung von Johanna Doderers Oper „Liliom“ ebenfalls einen Beitrag zum Österreich-Schwerpunkt. Eröffnet wird die Musiktheatersaison hingegen mit „Carmen“ von Georges Bizet. Regie führt Laurence Dale. Auch Mozarts „Don Giovanni“ sowie im Musicalbereich „Chicago“ werden dem geneigten Publikum dargeboten.

