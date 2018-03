Deutscher Fair-Play-Preis für Hauser

Die Tirolerin Lisa Theresa Hauser ist am Donnerstag in Wiesbaden mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Sports 2017 ausgezeichnet worden. Grund dafür ist, dass die ÖSV-Biathletin in einem Rennen ihren Stock einer Konkurrentin gegeben hatte.

Hauser war ihrer deutschen Konkurrentin Vanesssa Hinz beim Weltcup-Massenstart-Bewerb in Oberhof im Jänner 2017 versehentlich auf den Stock getreten, der dadurch auf der Strecke liegen blieb. Hauser reichte Hinz daraufhin einen ihrer eigenen Stöcke, damit diese ihr Rennen unbehindert fortführen konnte. Sie selbst lief mit nur einem Stock weiter, stürzte auf einer Abfahrt und musste aufgeben.

Hauser konnte Preis nicht persönlich empfangen

Der Fair-Play-Preis wird vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) an Athleten oder Initiativen vergeben, die durch außergewöhnlich faire Gesten und Aktionen beeindruckt haben. Hauser konnte bei der Preisverleihung aufgrund der derzeitigen Teilnahme am Weltcup-Finale in Tjumen aber nicht dabei sein.