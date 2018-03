ÖVP-Vorstand sagt Ja zu Koalition mit Grünen

Der Landesparteivorstand der Tiroler Volkspartei hat Mittwochabend das mit den Grünen erarbeitete Regierungsprogramm einstimmig beschlossen. Sonja Ledl-Rossmann wird als Landtagspräsidentin nominiert.

Der Landesparteivorstand stellte auch personelle Weichen. Von Seiten der ÖVP werden der zukünftigen Landesregierung Landeshauptmann Günther Platter, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, Landesrätin Beate Palfrader, Landesrat Johannes Tratter, Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und Landesrat Bernhard Tilg angehören.

APA/EXPA/Johann Groder

Bei der konstituierenden Landtagssitzung am 28. März wird die Tiroler Volkspartei Sonja Ledl-Rossmann für die Funktion der Landtagspräsidentin vorschlagen, als Vizepräsident wird Anton Mattle nominiert. Alle Personalentscheidungen wurden am Mittwoch einstimmig im Landesparteivorstand der Tiroler Volkspartei beschlossen.

Tanja Cammerlander

ÖVP legte bei Wahl zu, Grüne verloren Mandat

Die ÖVP hatte bei der Landtagswahl am 25. Februar 44,26 Prozent erreicht und ein Plus von 4,91 Prozent eingefahren. Die Volkspartei ergatterte damit einen zusätzlichen Sitz im Landtag und hat nun 17 Mandate. Mit den Grünen, die ein Mandat verloren hatten und nun vier haben, würde die neue bzw. alte Regierung wieder auf eine Mehrheit von 21 der insgesamt 36 Mandate kommen - mehr dazu in ÖVP legt deutlich zu, SPÖ vor FPÖ