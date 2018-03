Beste Bedingungen für Skifahren zu Ostern

Der frühe und regelmäßige Schneefall sorgt für Freude bei Südtirols Touristikern. Es zeichnet sich eine Rekordsaison ab. Und die guten Schneeverhältnisse werden zu Ostern noch viele auf die Pisten locken.

Südtirol erlebt heuer einen Winter wie seit vielen Jahren nicht mehr. In höheren Lagen konnte dem Schnee auch das einsetzende Frühlingswetter nichts anhaben. Die Pisten sind noch in perfektem Zustand, etwa im Skigebiet Karersee in der Nähe von Bozen.

Früher Ostertermin

Nach zwanzigmal Schnee schaufeln hat Manuel Zanon, Wirt in der Laurin Lounge auf 2.337 Metern, zum Mitzählen aufgehört. Die Buchungslage für Ostern ist sehr gut, sagt auch Georg Eisath, Hotelier und Präsident der Liftgesellschaft Carezza Ski.

ORF

Fast schade, dass es heuer einen so frühen Ostertermin gibt. Eine Verlängerung der Saison ist aber nicht möglich, die Verträge der Angestellten laufen aus, die Hotels stimmen ihr Programm mit den Liften ab.

Plus von 7,1 Prozent

In anderen Orten Südtirols sieht es ähnlich aus. Allein im Jänner hat man im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 7,1 Prozent bei den Nächtigungen verzeichnet.

ORF

Der Winter 2016/2017 wurde in der Bilanz nur durch den späten Ostertermin gerettet. Es waren aber nicht mehr Skitouristen, sondern Frühlingsurlauber, die für ausgezeichnete Gästezahlen sorgten. Für heuer sind die Touristiker jedenfalls zuversichtlich, aber noch gibt es keine genauen Zahlen. Schneehungrige kommen über Ostern auf jeden Fall noch voll auf ihre Kosten.