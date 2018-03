Außergewöhnlich kalter Frühlingsbeginn

Außergewöhnlich kalt startet heuer der Frühling. Am Dienstag um 17.15 Uhr ist astronomischer Frühlingsbeginn, temperaturmäßig gibt es aber höchstens zarte Plusgrade.

Die Höchsttemperaturen österreichweit am Dienstag sollen in den Landeshauptstädten nur um die drei Grad Celsius liegen. Das ist nahe an den tiefsten jemals gemessenen Temperaturen zum Frühjahrsbeginn, wie eine Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigt. Den bisher kältesten Frühlingsbeginn aller Landeshauptstädte gab es im Jahr 1958 in Innsbruck mit minus 0,8 Grad Tageshöchsttemperatur.

Hermann Hammer

Deutlich wärmer wird es in den nächsten Tagen nicht, bis zum Wochenende bleibt es zumindest in den Nächten frostig. Erst am Wochenende soll es nach den jetzigen Prognosen etwas wärmer und vor allem wieder deutlich sonniger werden.

Tag wird länger als die Nacht

Mit Beginn des astronomischen Frühlings überschreitet die Sonne den Himmelsäquator in Richtung Norden. In Tirol erreicht die Sonne damit in der Mittagszeit eine Höhe von etwa 43 Grad über dem Horizont, und der Tag wird länger als die Nacht.