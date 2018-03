Kollision mit Blaulicht-Fahrzeug

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Innrain-Holzhammerstraße ist am Sonntag ein Kind unbestimmten Grades verletzt worden. Dabei kam es zur Kollision zwischen einem Pkw und einem zivilen Einsatzfahrzeug.

Gegen 14 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem privaten Pkw auf der Holzhammerstraße in östliche Richtung. Er war im Auftrag der Innsbrucker Bau- und Feuerpolizei mit bewilligtem Blaulicht und eingeschaltetem Folgetonhorn unterwegs. An besagter Kreuzung fuhr er laut Polizei mit gedrosselter Geschwindigkeit bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein.

Pkw wurde auf Gegenfahrbahn geschleudert

Ein 46-jähriger Mann dürfte das Einsatzfahrzeug übersehen haben. Es kam zur Kollision der beiden Pkws, bei denen in der Folge die Airbags ausgelöst wurden. Der Pkw des 46-Jährigen drehte sich nach dem Zusammenstoß zweimal um die eigene Achse, wurde über eine Verkehrsinsel geschleudert und kam im Gegenverkehr Innrain in östlicher Richtung zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurde der 5-Jährige Sohn des 46-Jährigen, der im Fond des Fahrzeugs im Kindersitz gesessen hatte, unbestimmten Grades verletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.