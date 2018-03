Obduktion nach Mord und Selbstmord

Nach dem mutmaßlichen Eifersuchts-Drama mit zwei Toten im Unterland erhoffen sich die Ermittler am Montag genauere Erkenntnisse durch die Obduktion der Leichen. Auch die Frau, deren Ehemann offenbar hinter der Tat stand, soll befragt werden.

Die 50-jährige Frau aus Ellmau dürfte die Schlüsselfigur dieses Dramas sein. Sie kann auf Grund ihres Schocks erst am Montag befragt werden.

Ermittler erhoffen sich weitere Erkenntnisse

Ihr 51-jähriger Ehemann hat am Freitag gegen 21.00 Uhr nach einem Streit seinen Selbstmord angekündigt. Anschließend hat er sich in Oberndorf vor einen Zug geworfen. Vorher dürfte er in Kirchberg den 63-jährigen Freund seiner Frau getötet haben – mehr dazu in Mord und Selbstmord im Unterland.

Von diesem Szenario geht die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen aus. Auch die am Montag stattfindende Obduktion der beiden Leichen könnte weitere Aufschlüsse zum Tathergang ergeben.