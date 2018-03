Tirolweite Aktion für Freiwilligenarbeit

In ganz Tirol findet am Montag der Freiwilligentag statt. Dabei können sich Interessierte von Reutte bis Lienz bei Projekten sozial engagieren. Die landesweite Aktion soll auf ehrenamtliches Engagement aufmerksam machen.

In der Computeria Imst etwa helfen Schülerinnen und Schüler vom IT-Zweig der Handelsakademie älteren Menschen bei Fragen rund um Handy, Computer und Tablet. Vielerorts wird auch gemeinsam Osterdekoration gebastelt. Und bei der Vinzenzgemeinschaft Wattens gibt es für Jung und Alt ein generationenübergreifendes „Gartln“.

400 Teilnehmer machen mit

Insgesamt finden am Montag 49 verschiedene Projekte für Freiwillige statt. Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in ganz Tirol dabei. Auch heimische Unternehmen beteiligen sich am Freiwilligentag mit Sachspenden oder durch Arbeitskraft, indem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei Projekten in der Region sozial engagieren können.