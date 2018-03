Drei Fußgänger bei Taxi-Unfällen verletzt

Gleich zwei Unfälle mit Taxis haben sich in der Nacht auf Sonntag in St. Anton am Arlberg ereignet. Insgesamt drei Fußgänger wurden bei den Unfälle verletzt.

Gegen 20 Uhr war ein Taxifahrer in St. Anton am Arlberg auf der Dengertstraße unterwegs. Plötzlich sprang ein 26-jähriger Österreicher auf die Straße, er versuchte das Taxi anzuhalten. Der 49-jährige Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, der Fußgänger wurde vom Taxi erfasst und zu Boden gestoßen. Dabei zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht, ein Alkotest bei dem Verletzten verlief positiv.

Weiterer Unfall wenig später

Gegen Mitternach passierte ein weiterer Unfall in St. Anton. Ein Taxifahrer war auf der Gemeindestraße unterwegs. Das Taxi kam auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen zwei Fußgänger. Der 40-jährige Deutsche und die 30-jährige Schweizerin wurden unbestimmten Grades verletzt, auch sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.