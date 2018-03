19-Jähriger in Kufstein brutal niedergeschlagen

Bei einem Lokalwechsel wurde ein 19-Jähriger in Kufstein brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Eine Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos, nach Zeugen wird gesucht.

In der Nacht auf Sonntag war der 19-Jährige gegen 22.45 Uhr am Bahnhofsgelände im Ortsteil Zell in Kufstein unterwegs. Der junge Mann aus dem Bezirk Kufstein wollte gerade das Lokal wechseln. Plötzlich wurde er von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und niedergeschlagen. Bei der Tatwaffe dürfte es sich vermutlich um einen Baseballschläger handeln. Die Täter raubten dem jungen Mann Geldtasche und Handy und liefen dann weg. Der 19-Jährige schaffte es noch einige Meter weiterzugehen, bis er einem Passanten begegnete. Dieser verständigte dann Polizei und Rettungskräfte.

ZOOM.Tirol

Täter flüchtig, Opfer geht von fünf Tätern aus

Der junge Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen auf die Intensivstation der Klinik Innsbruck gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Samstag gegen 22.45 Uhr eine größere Gruppe mit vermutlich fünf Personen in der Nähe des Zeller Steges in Kufstein gesehen hat. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.