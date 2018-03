Schlechte Bedingungen für Sicherheitsmitarbeiter

Private Sicherheitsdienstleistungen sind heute so gefragt wie noch nie. Auf Flughäfen oder Veranstaltungen sind Sicherheitsmitarbeiter nicht mehr wegzudenken. Ihre Arbeitsbedingungen sind aber sehr schlecht, zeigt eine Studie.

Rund 12.000 Menschen arbeiten österreichweit in der privaten Sicherheitsbranche. Oft haben sie keine richtige Ausbildung und die Arbeitszeiten sind viel zu hoch. Das hat eine arbeitspsychologische Studie der Universität Innsbruck gemeinsam mit der Gewerkschaft vida und der Arbeiterkammer ergeben.

Die größten Probleme sehen die Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste laut der Studie in den Bereichen Arbeitszeit, Entlohnung und Gewalterfahrung im Job. Fast die Hälfte von ihnen arbeitet mehr als 40 Stunden pro Woche, rund ein Drittel sogar fast 50 Stunden. Ein Großteil der Studienteilnehmer gab an, vorwiegend in der Nacht, an Wochenenden oder an Feiertagen zu arbeiten. Das bringe Probleme im Familienleben und für die Gesundheit mit sich, meint Studienleiter Alexander Herrmann.

Pixabay

Vollzeit-Lohn reicht oft nicht zum Leben

Der Lohn ist an diese Schwierigkeiten aber nicht angepasst. Acht von zehn Beschäftigten sind mit ihrem Lohn nicht zufrieden, sie müssen zum Teil deutlich über der Normalarbeitszeit arbeiten, um bei Vollbeschäftigung über die Runden zu kommen, so Herrmann. Zwölf Prozent der befragten Sicherheitsmitarbeiter gaben sogar an, dass sie für geleistete Mehrarbeit finanziell nicht abgegolten werden. Besonderes kleinere Betriebe seien hier laut der Studie säumig.

Gewalt als Begleiter

Besonders problematisch ist auch die Gewalterfahrung in diesem Arbeitsbereich. Gewalt gehört offenbar zum Alltag von Sicherheitsmitarbeitern. Im vergangenen Jahr wurde knapp ein Drittel der Befragten körperlich angegriffen, sieben von zehn Mitarbeitern haben verbale Drohungen erlebt. Das sorgt auch schon vor dem Dienst für Belastung: Viele der Mitarbeiter machen sich beim Dienstantritt große Sorgen um Gewalt. Diese Gewalterfahrungen sind vermutlich der Grund, warum viele den Job innerhalb der ersten drei Jahre wieder verlassen.

Einheitliche Ausbildung gefordert

Angesichts dieser Zahlen fordert die Gewerkschaft „vida“, dass die Sicherheitsbranche sicherer werden müsse. Eine einheitliche Berufsausbildung und eine Ausbildungsverpflichtung seien notwendig, hier sei Österreich in Europa Schlusslicht. Als Positivbeispiel wird Spanien genannt, hier besteht die Grundausbildung aus 240 Stunden theoretischer und 20 Stunden praktischer Ausbildung, sowie einer verpflichtenden Fortbildung alle drei Jahre.

ÖBB

Auch die Unternehmen selbst können Druck aus der Branche nehmen, meint die Arbeiterkammer. Eine bessere Arbeitsorganisation könne hier viel helfen. Der Einsatz von Arbeits- und Organisationspsychologen sei eine Möglichkeit. Derzeit werden die Mitarbeiter mit Druck und steigender Arbeit allein gelassen, so die Arbeiterkammer.