Motorräder werden immer sicherer

Das Thema Sicherheit und Antrieb spielt nicht nur bei Pkws, sondern analog auch im motorisierten Zweiradbereich eine immer größere Rolle. Fast mehr noch als bei Autos ist laut Experten bei Mopeds und Motorrädern die Wartung unumgänglich.

Die Moped- und Motorradsaison steht vor der Tür, und schon bald werden in Tirol wieder fast 80.000 Zweiräder ausgewintert. Nicht immer ganz problemlos, wie Gerald Unterberger, Sprecher der Zweiradhändler Tirols, aus eigener Erfahrung weiß. Gerade bei der Erstinbetriebnahme sei es wichtig, dass Ölstand, Bremsflüssigkeit, Kühlwasser, Beleuchtung, Dichtungen, Reifendruck oder Kettenspannung kontrolliert werden.

Besuch einer Fachwerkstatt schadet nie

Springt ein Moped oder Zweirad nach der Winterpause nicht an, kann das banale Ursachen haben - eine leere Batterie, eine kaputte Zündkerze oder ein verunreinigter Vergaser. Unterberger empfiehlt jedenfalls dringend, im Frühjahr das Zweirad von einem Fachmann kontrollieren zu lassen, auch wenn man das ein oder andere Problem selbst beheben kann.

Fakten Zweiradhandel Tirol 76.164 Mopeds und Motorräder zugelassen

37 Unternehmen mit 109 Beschäftigten

Jahresumsatz: 22,4 Mio. Euro

Jährlich über 4.000 Neuzulassungen

Hightech in Premiumklassen

Was die Entwicklung bei den Motorrädern angeht, hat diese in den letzten Jahren einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. ABS-Systeme sind mittlerweile längst Standard, aber moderne Motorräder gibt es mit Kurvengeschwindigkeitswarner, Toter-Winkel-Assistenten, Abstandswarner, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung und Ähnlichem. In erster Linie fokussieren sich Hersteller auf Systeme, die das Motorradfahren sicherer machen sollen.

Seitens der Bekleidungsindustrie forscht man ebenfalls in diese Richtung. Motorradanzüge mit Sensoren und eingenähten Airbags sind bereits auf dem Markt erhältlich, weiß Unterberger.

WK Tirol

Elektroantrieb immer mehr Thema

Stark im Kommen bei Mopeds und auch Motorrädern ist der Elektroantrieb. Für diesen spricht - so Unterberger -, dass er wenig wartungsintensiv läuft, vor allem aber, dass er im Gegensatz zum Verbrennungsmotor weder gekuppelt noch geschaltet werden muss. Damit steht schon aus dem Stand heraus quasi ein maximales Drehmoment zur Verfügung.

Fahrtechnisches Können unersetzbar

Doch bei aller Zusatzsysteme für Sicherheit ist das Können, die Erfahrung und die Achtsamkeit des Fahrers am Zweirad sprichwörtlich überlebenswichtig. Vor diesem Hintergrund veranstalten Tirols Zweiradhändler am 7. April in Kooperation mit dem ÖAMTC im Fahrtechnikzentrum Zenzenhof einen Zweirad-Tag für alle Interessierten. Dabei können Mopeds und Motorräder aller Klassen getestet werden, und es gibt wertvolle Tipps von zahlreichen Experten.