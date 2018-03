Ersatzstraße nach Ladis ist geöffnet

Seit Samstagfrüh ist die Ladiser Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Nach dem Erdrutsch wurde mit allen Mitteln daran gearbeitet, einen Fahrweg nach Serfaus, Fiss und Ladis zu errichten.

Günther Heppke vom Baubezirksamt Imst sagt, seit 3.00 Uhr früh rolle der Verkehr wieder. Der Bau der 800 Meter langen Ersatzstraße in fünf Tagen sei eine Meisterleistung gewesen. 400 Meter seien auf einer neuen Trasse errichtet worden, 400 Meter auf einer bestehenden Trasse, die verbreitert wurde.

ORF/Viktoria Waldegger

Die Straße dürfen alle Fahrzeuge nutzen außer Busse mit Tagesskigästen. Diese Einschränkung sei notwendig, sagt Heppke, um den Urlauberschichtwechsel trotz der drei Engstellen am Samstag reibungslos abzuwickeln. Der bisherige Notweg wird mit der Freigabe der Ladiser Straße gesperrt.

ORF/Viktoria Waldegger

Der Bürgermeister von Ladis, Florian Klotz, zeigte sich am Samstag gegenüber dem ORF Tirol erleichtert über den Notweg. Der Notweg in Ried sei Dank der Gemeinde und 25 Grundeigentümer auf Biegen und Brechen erbaut worden. Nachdem man jetzt eineinhalb Monate Ruhe gehabt habe, nehme man den Verkehr durch den Ort im Kauf. Um Probleme an Engstellen im Dorf zu vermeiden habe man am Ortseingang Posten aufgestellt, die den Verkehr blockweise regeln.

ORF/Viktoria Waldegger

Straße nach Fendels gesperrt

Ein neues Problem hat sich unterdessen auf der gegenüberliegenden Talseite aufgetan. Die Verbindung von Prutz nach Fendels musste am Samstagmorgen wegen Steinschlaggefahr gesperrt werden. Jetzt muss ein Landesgeologe die Gefahrenstelle begutachten, dann soll weiter entschieden werden.

Links: