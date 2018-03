Neuauflage Schwarz-Grün so gut wie fix

Die Koalitionsgespräche zwischen ÖVP und Grünen gehen am Wochenende wohl endgültig in die Zielgerade. Bereits am Montag könnte das Arbeitsübereinkommen paktiert sein, die Gremien beider Parteien müssen es noch absegnen.

Man arbeite Kapitel für Kapitel ab, die Stimmung passe, aber es gebe noch viel zu tun, lautete der Tenor Anfang der Woche unisono - mehr dazu in Koalitionsverhandlungen bei guter Stimmung.

Personalkarussell dreht sich

Nun soll das Inhaltliche zu einem großen Teil unter Dach und Fach sein. Jetzt dreht sich das Personalkarussell – welche Ressorts gehen zur ÖVP, welche zu den Grünen? Am Samstag sollen nochmals Verhandlungen im Landhaus sein. Es könnte auch sein, dass man den Montag dazu benötigt.

Parteigremien müssen Pakt zustimmen

Steht der Pakt, muss er von den Gremien angenommen werden. Die Grünen haben ihre Landesversammlung für Mittwoch um 17.00 Uhr in der Villa Blanca festgesetzt. Da werden erfahrungsgemäß an die 100 Leute von der Grünen Basis da sein, die das Arbeitsübereinkommen absegnen sollen. Die ÖVP würde dann zur selben Zeit und am selben Tag ihren Parteivorstand abhalten - vorausgesetzt, es ist alles paktiert.