Buch: Aufregung nach Gemeinderats-Rücktritten

Aufregung herrscht in Buch nach dem Rücktritt von mehreren Gemeinderatsmitgliedern. Bürgermeisterin Marion Wex sagte am Freitag, sie bedauere den Entschluss. Die Zurückgetretenen hatten ihr „diktatorische Führung“ vorgeworfen.

Es sei Schade, sagt Bürgermeisterin Marion Wex zu den Rücktritten der zehn Mitglieder des Gemeinderats, zwei Ersatzgemeinderäte inklusive. Immerhin handle es sich um gewählte Gemeindevertreter, ihrer Meinung nach müsste es auch bei kontroversiellen Anliegen darum gehen, eine Lösung zu finden. Seit knapp zehn Monaten ist Wex im Amt.

ZOOM.Tirol

Wex sieht in Rücktritten Parteipolitik

Nachdem der damalige Bürgermeister Otto Mauracher wegen umstrittener Grundstückskäufe zurücktrat, wurde sie im Gemeinderat zur neuen Ortschefin bestellt - mehr dazu in Marion Wex wird Bürgermeisterin in Buch. Die Rücktritte seien parteipolitisch motiviert, die Liste von Ex-Bürgermeister Mauracher wolle damit Neuwahlen provozieren, sagt Wex.

Tanja Cammerlander

Die zurückgetretenen Mandatare sprechen in einem Brief unter anderem von einer zerstörten Vertrauensbasis, von Hetzkampagnen, Misstrauen und Schuldzuweisungen. Das stimme alles nicht, so Wex. Auch die angesprochenen, langjährigen Gemeindebediensteten hätten nicht, wie im Brief behauptet, wegen ihr, sondern aus anderen Gründen gekündigt. Einer der betroffenen Mitarbeiter, der ehemalige Bauhofleiter, bestätigte dies gegenüber dem ORF Tirol.

Rücktritt vom Rücktritt noch möglich

Neuwahlen seien für die Gemeinde und die Bevölkerung jedenfalls das Schlechteste und würden Stillstand bedeuten, sagt Marion Wex. Man müsse jetzt abwarten und schauen, ob es dabei bleibt, sagt Michael Brandl, Bezirkshauptmann von Schwaz. Bis einschließlich Montag könnten die Gemeinderäte vom Rücktritt noch zurücktreten, sich es also noch anders überlegen. Bis dahin sei der Gemeinderat Buch rein formell auch noch arbeits- und beschlussfähig.

