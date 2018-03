Buch ohne handlungsfähigen Gemeinderat

Die Gemeinde Buch hat keinen beschlussfähigen Gemeinderat mehr. Sieben Mandatare der Opposition haben den Gemeinderat unter Protest und mit einem Schreiben an die Bezirkshauptmannschaft verlassen. Von der Bürgermeisterin gibt es keine Stellungnahme.

Die Gemeinde Buch war bereits letztes Jahr in die Negativschlagzeilen geraten. Im März 2017 trat der Bürgermeister zurück. Es ging um Grundstückskäufe, die seine Ehefrau getätigt hatte - mehr dazu in Bürgermeister von Buch wirft das Handtuch.

Hermann Hammer

Im Mai wurde dann vom Gemeinderat ein neues Dorfoberhaupt gewählt, die damals 47-jährige Marion Wex, im Brotberuf Polizeibeamtin. Sie sollte wieder Ruhe in den kleinen Ort bringen - mehr dazu in Marion Wex ist neue Bürgermeisterin in Buch.

Vertrauensbasis ist zerstört

Doch es kam anders: Am Montag wurde die Bezirkshauptmannschaft davon informiert, dass sieben Gemeinderäte der „Freien Bürgerliste“, die zweite Liste neben der Bürgermeisterinnenliste, auf ihr Gemeinderatsmandat verzichten. Die „Freie Bürgerliste“ um Vizebürgermeister Walter Wallner, vormals Bürgermeisterliste, hielt in dem Schreiben an die BH fest:

„Binnen kurzer Zeit haben unter ihrer Führung (Anm.d.Red: gemeint ist die Bürgermeisterin) langjährige erfahrene Gemeindebedienstete in der Kanzlei und im Bauhof gekündigt. Der politische Alltag ist geprägt von Hetzkampagnen, Misstrauen, Schuldzuweisungen, anonymen Strafanzeigen sowie anonymen Beschuldigungen an den gesamten Gemeinderat.“

Vier Gemeindemitarbeiter haben gekündigt

Grund für den offenbar handfesten und vermutlich auch nachhaltigen Streit im Gemeinderat soll laut Vizebürgermeister Walter Wallner der „diktatorische Umgangston“ der Bürgermeisterin sein. Vier langjährige Gemeindemitarbeiter hätten in den letzten Monaten gekündigt: Die Kassaleiterin sei von Bürgermeisterin Wex „teilweise gemobbt“ worden, so Wallner, ebenso der Meldeamtsleiter. Der Leiter des Bauhofs sowie sein Stellvertreter hätten nach einer Anzeige der Bürgermeisterin ihre Arbeit zurückgelegt. Es gehe dabei um „Zuleitungen zu einer Quelle“, so Vizebürgermeister Wallner. Näher wolle er darauf nicht eingehen, da ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft anhängig ist. Die Bürgermeisterin selbst, Marion Wex, war bislang nicht zu erreichen.

In Buch stehen Neuwahlen an

Damit verbleiben im Bucher Gemeinderat nur noch sechs Mandatare der Bürgermeisterinnenliste „Liste für Buch“ und ein Mandatar der „Freien Bürgerliste“, er hatte das Schreiben an die BH nicht unterschrieben. Das ist um ein Mandat zu wenig, um zu regieren und um Beschlüsse zu fassen. Am Montag ist die Bezirkshauptmannschaft Schwaz am Zug. Neuwahlen werden wohl die Folge sein.

Brita Bauer; tirol.ORF.at