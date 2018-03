Ladiser Straße erst Samstagfrüh wieder offen

Gespanntes Warten bei 12.000 Urlaubsgästen vor dem Urlauberschichtwechsel: Die Ladiser Straße kann vermutlich erst Samstagfrüh wieder für den Verkehr freigegeben werden. Grund ist, dass sich der Hang oberhalb der Serfauser Straße, dem Zubringer, wieder bewegt.

Nach einem Erdrutsch werde mit allen Mitteln daran gearbeitet, einen Fahrweg nach Serfaus, Fiss und Ladis zu errichten. Weil der Hang des Felssturzes oberhalb der Serfauser Straße wieder in Bewegung geraten ist, kann zum Bau der Ersatzstraße statt von zwei Seiten derzeit nur mehr von einer Seite mit Lkw und Baggern zugefahren werden. Deshalb verzögere sich die Fertigstellung dieses Abschnitts um einen Tag, so das Land in einer Aussendung.

Zwei bis fünf Zentimeter große Risse

Zu dieser Einschätzung sind die Einsatzkräfte nach einer Krisensitzung am Donnerstag gekommen, so Markus Maaß, Bezirkshauptmann von Landeck: "Seit heute bewegt sich der Hang oberhalb der L 19 Serfauser Straße, wo der ursprüngliche Felssturz aufgetreten ist, wieder und es haben sich teilweise zwei bis fünf Zentimeter große Risse gebildet.“

Die Versorgung der Gemeinden Serfaus, Fiss und Ladis über den Notweg, der untertags von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet ist und in den Nachtstunden jeweils wieder repariert wird, funktioniere aber einwandfrei, heißt es. Landeshauptmann Günther Platter dankt indes den Grundeigentümern und den Baufirmen, die den Bau der Ersatzstraße im 24-Stunden-Betrieb ermöglichen.