Südtiroler stirbt unter Lawine

In der Nacht auf Donnerstag konnte im Gadertal ein 22-jähriger Südtiroler nur mehr tot aus einer Lawine geborgen werden. Bei dem Opfer handelt sich um den Sohn eines Bürgermeisters im Tal. Er war beim Skifahren im freien Gelände unterwegs.

Zu dem tödlichen Unglück ist es gestern am Nachmittag in der Nähe der Piste Vallon gekommen. Der 21-jährige Einheimische war im freien Gelände unterwegs. Dabei dürfte er von einer Lawine erfasst worden sein. Nachdem der junge Mann nicht ins Tal zurückgekehrt war, schlugen die Familienangehörigen am Abend Alarm.

Gegen Mitternacht Leiche geborgen

Mit Pistenraupen wurden die Suchmannschaften in das Gebiet gebracht. Dort entdeckten sie nach kurzer Zeit einen Lawinenkegel. Da der Vermisste ohne Ortungsgerät unterwegs war, begann die Suche mit Sonden. Kurz nach Mitternacht und nach rund 30 Minuten Suche entdeckten die Einsatzkräfte den Leichnam des jungen Mannes. Er wurde mithilfe eines nachttauglichen Hubschraubers des Militärs ins Tal geflogen.