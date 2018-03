Großbrand in Lagerhalle in Inzing

In einer offenen Lagerhalle in Inzing (Bezirk Innsbruck-Land) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.

Der Brand brach gegen Mitternacht in einer "Biobeet-Halle“ aus. 89 Feuerwehrleute der Feuerwehren Inzing, Hatting, Polling und Zirl bekämpften das Feuer mit Atemschutz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.

In der Halle waren laut Angaben des Brandschutzbeauftragten nur ungefährliche Stoffe zwischengelagert. Um Schäden zu verhindern, wurde die über der Halle verlaufende Stromleitung abgeschaltet und um 3.15 Uhr wieder in Betrieb genommen. Warum die Müllhalle gebrannt hat, ist noch nicht bekannt.

Verletzt wurde bei dme Brand und den Löscharbeiten niemand.