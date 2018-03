101-Jähriger von Bettlerin beraubt

Ein 101-jähriger Mann ist Mittwochvormittag in der Pfarrkirche Radfeld (Bezirk Kufstein) beraubt worden. Nachdem er einer Bettlerin fünf Euro gegeben hatte, bettelte ihn noch eine Frau um Geld an, entriss ihm aber dann die Geldtasche.

Gegen 11.15 Uhr bettelte eine Frau den 101-jährigen Österreicher in der Pfarrkirche Radfeld um Geld an. Der Mann gab ihr daraufhin fünf Euro. Daraufhin verließ die Frau die Kirche. Wenig später kam eine weitere Frau in die Kirche und bettelte den Mann ebenfalls um Geld an. Als der 101-Jährige seine Geldtasche bereits in der Hand hatte, entriss ihm die Frau diese, entnahm einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag und floh.

Die beiden Frauen sprachen gebrochen Deutsch, sind zwischen 23 und 50 Jahre alt und von eher schlanker Statur. Eine Frau hatte auffallend schlechte Zähne.