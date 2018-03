Koalitionsverhandlungen bei guter Stimmung

Die schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen in Tirol laufen bei guter Stimmung. Nach derzeitigem Stand dürften sie das Wochenende überdauern. Aus Verhandlerkreisen ist zu hören, dass es in dieser Woche „eher nicht“ zu einem Abschluss kommen wird, so die APA.

Ein Abschluss noch diese Woche wäre „sehr ambitioniert“, hieß es. Man geht mehrheitlich von einem Verhandlungsende Anfang nächster Woche aus.

Beide Parteien müssen Ergebnis absegnen

Man arbeite Kapitel für Kapitel ab, die Stimmung passe, aber es gebe noch viel zu tun, lautete der Tenor unisono. Die mögliche Koalitionsvereinbarung muss dann noch vom Parteivorstand der Tiroler ÖVP und von der grünen Landesversammlung abgesegnet werden. Letztere wurde „unter Vorbehalt“ für den 21. März einberufen.

Die ÖVP hat sich letzte Woche dafür entschieden, wieder mit den Grünen Koalitionsverhandlungen aufzunehmen - mehr dazu in ÖVP-Grüne: Beginn der Koalitionsverhandlungen.