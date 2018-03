Termine für 25 Blockabfertigungen stehen

Auf der A12 in Kufstein/Kiefersfelden wird heuer der einreisende Lkw-Verkehr zumindest an 25 Tagen blockweise abgefertigt. Das Land Tirol hat jetzt die Termine bekannt gegeben - zusätzliche könnten folgen.

In erster Linie geht es bei dem Lkw-Blockabfertigungen um die Verkehrssichertheit entlang der A12 und der A13. Verkehrsexperten des Landes sowie der Polizei haben im Abstimmung mit der Asfinag 25 Tage definiert, an denen erfahrungsgemäß überdurchschnittlich viel Lkw-Verkehr zu erwarten ist - beispielsweise am Donnerstag vor den Osterferien.

So wurden die Termine ausgewählt Der Leiter der Abteilung Verkehrsrecht im Land Tirol, Bernhard Knapp, erklärt wie die Termine für Blockabfertigungen ausgewählt wurden.

Platter pocht weiter auf Mitarbeit der Nachbarn

Bereits beim Verkehrsgipfel in München hatte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) weitere Blockabfertigungen angekündigt. 25 sind es jetzt sicher, aber weitere könnten folgen, wenn es etwa im Zuge der Sanierung der Europabrücke zu Lkw-Staus auf der A12 und A13 kommen sollte, so Platter.

Dass man in Deutschland mit den Blockabfertigungen wenig Freude hat, kümmert den Landeshauptmann nicht. Er erwarte sich, dass man in Bayern und auch in Südtirol/Trentino endlich Maßnahmen gegen den Umwegtransit, wie etwa eine Mauterhöhung, umsetze.

Versicherheit und Druckmittel Die Blockabfertigungen dienen laut Platter in erster Linie der Verkehrssicherheit, seien aber auch Druckmittel in Richtung Deutschland.

Die Termine im Detail

An folgenden Tagen gibt es an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden Blockabfertigungen für den Lkw-Verkehr:

März/April

22.3.2018

3.4.2018

5.4.2018

26.4.2018

30.4.2018

Mai

2.5.2018

7.5.2018

8.5.2018

11.5.2018

22.5.2018

23.5.2018

24.5.2018

28.5.2018

29.5.2018

30.5.2018

Juni/Juli

1.6.2018

2.7.2018

9.7.2018

16.7.2018

23.7.2018

30.7.2018

August/Oktober/November