Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Kirchbichl

Bei einem Verkehrsunfall in Kirchbichl sind am Montag zwei Personen ums Leben gekommen. Der 86-jährige Lenker war von einer Seitenstraße in die Angerbergstraße eingebogen und übersah dabei ein anderes Auto.

Gegen 11.00 Uhr bog der 86-jährige Pkw-Lenker mit seinem Wagen von einer Gemeindestraße nach links in die Angerbergstraße ein. Dabei wurde sein Auto mit voller Wucht von einem dort fahrenden Pkw erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des Pensionisten in die angrenzende Wiese geschleudert und kam völlig zerstört auf der Seite zu liegen.

86-Jähriger und Beifahrerin starben im Krankenhaus

Die Feuerwehr musste den Lenker und seine 74-jährige Beifahrerin mit der Bergeschere aus dem Wrack schneiden. Schwerst verletzt wurden die beiden ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Der 86-jährige Einheimische starb kurz darauf im Spital, seine Beifahrerin erlag einige Stunden später ihren Verletzungen.

Der 21-jährige Lenker des anderen Wagens kam mit leichteren Verletzungen davon, wurde aber ebenfalls in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.