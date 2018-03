Südtiroler Imkerin ist Bäuerin des Jahres

Romana Schuster Pichler vom Bachguthof in Tarsch im Vinschgau ist Südtirols Bäuerin des Jahres 2018. Sie ist 49 Jahre alt, Mutter von drei Kindern, Geschäftsfrau und Obstbäuerin. Und sie betreibt 300 Bienenstöcke an 15 Standorten.

Romana Schuster Pichler ist eine Frau, die anpackt und immer wieder gerne neue Projekte angeht. Das war schon vor 30 Jahren so: frisch verheiratet hat sie damals mit ihrem Mann die Imkerei entdeckt. „Die Arbeit mit den Bienen hat mich von Anfang an begeistert. Mittlerweile verarbeite ich auch die Waben und die Propolis. Es ist faszinierend, was man alles machen kann“, schwärmt Romana Schuster Pichler. Heute betreibt sie rund 300 Bienenstöcke an 15 verschiedenen Standorten. Ihre Bienenvölker sind in ganz Südtirol verteilt, von Taufers im Münstertal bis nach Rovereto.

Fleißig wie die Bienen

Mit der biologisch bewirtschafteten Imkerei hat Romana Schuster Pichler es geschafft, einen eigenen Betriebszweig aufzubauen. Den Honig verkauft sie am Hof oder auf Märkten, und aus dem Bienenwachs hat sie eine eigene Kosmetiklinie entwickelt. Zusätzlich engagiert sie sich als Vizesprecherin der ImkerInnen im Bioland-Verband und als Obfrau des Imkereiverbandes Tarsch.

Auszeichnung für die Power-Bäuerin

Für ihren Einsatz und für ihre Kreativität am Hof wurde Romana Schuster Pichler vom Landesbäuerinnenrat am Wochenende zur „Bäuerin des Jahres 2018“ gewählt. Die Auszeichnung kam überraschend. „Die Freude ist groß, ich nehme diese Ehrung aber stellvertretend für alle tüchtigen Bäuerinnen an“, so die Vorzeige-Bäuerin. Der Alltag der Frauen am Hof hat sich mittlerweile gewandelt. Zwischen Weinbergen und Bienenstöcken steht für Romana Schuster Pichler auch täglich viel Bürokratie-Arbeit an. Es ist ein Spagat zwischen Landwirtschaft, Familie und Papierkram.

Romana freut sich, dass es ihr gemeinsam mit der Familie gelungen ist, das Leben und Wirtschaften am Hof zu vereinen. Sich auf den Lorbeeren ausruhen, kommt für die Bäuerin des Jahres nicht in Frage. Auch in Zukunft will sie mit viel Freude den Hof voranbringen und ein Vorbild für die Bäuerinnen in Südtirol sein.