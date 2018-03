Neue Ausbildung für Beruf mit Zukunft

Ab Herbst startet in Tirol die Ausbildung zum neuen Lehrberuf „eCommerce Kaufmann bzw. Kauffrau“. Damit will man dem Mangel an Computerspezialisten besonders im Handel entgegenwirken.

„eCommerce Kaufmann/-frau“ ist ein neuer Lehrberuf für junge Menschen, die sich für den Auftritt von Firmen im Internet interessieren, sagt Barbara Thaler, Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer. Eingebettet ist die neue Ausbildung in jene des klassischen Einzelhandelskaufmanns.

Es handle sich dabei um eine Ergänzung zur klassischen dualen Ausbildung. „Der Lehrling kann anschließend Präsentationen von Waren im Onlineshop aufbereiten, er kann unterschiedliche Werbeformen im Display-Marketing erstellen, er kann mit Online-Shop-Managementsystemen umgehen und alle administrativen kaufmännischen Tätigkeiten von einem Onlinehändler abwickeln“, so Barbara Thaler.

Beruf mit Zukunft

Das Internet übe seit Jahren großen Druck auf den heimischen Handel aus, sagt Thaler. Heimische Firmen suchen deshalb vermehrt nach Mitarbeitern, die mit einer guten IT-Ausbildung ausgestattet sind. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 würden österreichweit 3.000 IT-Fachkräfte fehlen. Der „eCommerce-Kaufmann/-frau“ sei jedenfalls ein Job mit Zukunft, sagt Barbara Thaler: „Wir brauchen ohne Ende Programmierer für unsere Online-Shops, wir brauchen Online-Marketingexperten für die Händler“, so Thaler.

Die neue ganzheitliche Ausbildung zum „eCommerce-Kaufmann“ soll im September starten, der theoretische Teil findet in einer Berufsschule in Innsbruck statt.