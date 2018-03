Pensionist stirbt nach Sturz von Leiter

In Kufstein ist am Samstag ein 68-jähriger Mann bei Baumschnittarbeiten tödlich verunglückt. Er stürzte aus drei Metern Höhe in den Kellerabgang, dort fand ihn sein Enkel. Der Mann starb Stunden später im Krankenhaus.

Der 68-jährige war gegen 9.00 Uhr im Garten einer Wohnhausanlage in Kufstein damit beschäftigt, Bäume und Sträucher zu schneiden. Er stellte sich dazu auf eine 1,66 Meter hohe Aluminiumleiter, die an einen Strauch gelehnt war. Aus unbekannter Ursache verlor der Pensionist das Gleichgewicht, stürzte von der Leiter in den direkt dahinter liegenden betonierten Kellerabgang. Insgesamt stürzte er somit drei Meter in die Tiefe. Der Mann blieb dort verletzt liegen.

Enkel fand verletzten Opa

Sein fünfjähriger Enkel fand ihn und holte sofort seine Oma, die die Rettung verständigte. Der 68-Jährige wurde in das Krankenhaus Kufstein gebracht, dort erlag der Mann am Nachmittag seinen schweren Verletzungen.