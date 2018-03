77-Jährige in Amlach vermisst

In Amlach in Osttirol läuft derzeit ein Sucheinsatz nach einer vermissten Pensionistin. Die 77-Jährige ist seit Donnerstag abgängig. Möglicherweise stieg die Frau in einen Zug nach Kärnten oder Südtirol ein.

Polizei

Die 77-Jährige aus Amlach bei Lienz ist seit Donnerstag abgängig, am Abend meldete sich ihre Familie bei der Polizei. Ihr Fahrrad wurde am Bahnhof Lienz gefunden, von ihr selbst fehlt aber jede Spur. Laut Polizei sei möglich, dass die Frau in einen Zug nach Kärnten oder Südtirol gestiegen ist. Samstagvormittag brachen die Einsatzkräfte samt Hubschrauber zu einer erneuten Suche auf.

Personenbeschreibung

Die Vermisste ist 1.65 m groß, hat graue Haare und trägt eine Brille mit braunem Rand, schwarze Winterstiefel und eine dunkle halblange Winterjacke. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.