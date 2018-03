Osttirol sucht naturliebende IT-Experten

IT-Experten sind in der Arbeitswelt sehr gefragt, die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Auch in Osttirol hat man Probleme, qualifiziertes IT-Personal zu finden. So mancher Computerspezialist ist von Naturgewalten abgeschreckt.

Die Firma IDM der Pletzer-Gruppe in Matrei in Osttirol erzeugt Erd- und Luft-Wärmepumpen. Die dazu benötigten ausgebildeten Programmierer seien schwer zu finden, wie Entwicklungsleiter Christoph Bacher anhand des Beispiels eines indischen Programmierers erklärt: „Beim Bewerbungsgespräch hat es zuvor einen dreiviertel Meter geschneit. Ich habe den Mann dann zum Bahnhof gebracht, weil keine Busse mehr gefahren sind. Er hat mir dann per Mail mitgeteilt, dass es ihm zu viel Schnee und Natur war.“

ORF

Zu wenig „naturverbundene“ IT-Experten

Auch viele Osttiroler, die in der IT-Branche tätig sind, wollen nicht mehr zurück in die Heimat. Viele IT-Experten ziehe es nicht so recht aufs Land und das Geld allein sei für viele auch kein Kriterium, so Bacher: „Dem einen gefällt es, mitten in den Bergen einen innovativen Job zu haben. Der andere will in urbaner Umgebung leben, wo er beruflich mehr Auswahl hat.“

Der Mangel an IT-Spezialisten ist aber kein Osttirol-spezifisches Problem, glaubt Unternehmer Manfred Pletzer: „Es ist generell schwierig, IT-Arbeitsplätze zu besetzen. Einerseits durch die steigende Nachfrage, andererseits werden auch noch zu wenig IT-Fachkräfte ausgebildet.“