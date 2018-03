Einbrecher nahmen Tresor aus Hotel mit

In der Nacht auf Donnerstag sind Einbrecher in zwei Hotels in Hopfgarten eingedrungen. In einem Hotel rissen sie einen Tresor aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Beim zweiten Hotel durchwühlten sie die Büroräume und flüchteten dann ohne Beute. Dieselben Täter dürften in der gleichen Nacht auch versucht zu haben, mit Gewalt in eine Werkstätte in Hopfgarten und in eine Gasthaus in Itter einzubrechen, was ihnen aber in beiden Fällen nicht gelang. Die Höhe des Schadens dürfte laut Polizei beträchtlich sein.

Polizei

Die Einbrüche bzw. Einbruchsversuche ereigneten sich alle am Donnerstag in der Zeit zwischen 1.00 Uhr und 7.20 Uhr. Von der Kamera eines Hotels gibt es Bilder der mutmaßlichen Täter, die Polizei in Hopfgarten ersucht um Hinweise.