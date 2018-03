Brände in Niederau und Reutte

In Niederau bei Hopfgarten im Brixental waren Freitagmorgen mehrere Feuerwehren im Großeinsatz. Das Dach eines Einfamilienhauses geriet in Brand. In Reutte musste Donnerstagabend die Feuerwehr einen Kaminbrand löschen.

Freitag gegen 4.00 Uhr früh rückten zunächst die freiwilligen Helfer aus Niederau zu dem Brand aus. Kurz danach wurden dann die Feuerwehren von Oberau und Wörgl nachalarmiert. Bei dem Haus, das gerade umgebaut wird, brannte es beim Eintreffen der Feuerwehren im Bereich des Dachstuhles.

Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr Niederau wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich allerdings sehr schwierig. Es mussten Teile der Dachkonstruktion aufgerissen werden. Zur möglichen Brandursache gibt es noch keine Angaben.

Kaminbrand in Reutte - keine Verletzten

Donnerstagabend wollte ein 56-jähriger Einheimischer gegen 19.55 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses seine Pelletheizung in Betrieb nehmen. Wenige Minuten später bemerkte der Mann starke Rauchentwicklung und dass Flammen aus dem gemauerten Kamin schlagen.

Die Feuerwehr Reutte konnte den Kaminbrand rasch unter Kontrolle bringen. Niemand wurde verletzt und es entstand nur geringer Sachschaden.