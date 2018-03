400 Meter von Lawine mitgerissen

Bei einem Lawinenabgang im Hörndlingergraben in Fieberbrunn ist am Donnerstag ein Salzburger Variantenfahrer 400 Höhenmeter mitgerissen worden. Der Mann konnte seinen Airbag auslösen, er wurde zum Teil verschüttet.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr. Zwei Variantenfahrer waren von Salzburger Seite aus in Saalbach gestartet und in Richtung Fieberbrunn abgefahren, so der Einsatzleiter der Bergrettung Saalbach, Josef Mitterer gegenüber der APA. Als einer der beiden Tiefschneefahrer eine Mulde querte, wurde die rund 30 Meter breite Lawine von den Skifahrern ausgelöst, so der zuständige Alpinpolizist. Der Schnee riss den 57-jährigen Mann rund 400 Höhenmeter in den schmalen Graben hinunter. Sein Kopf wurde nicht verschüttet.

Kollege alarmierte Einsatzkräfte

Der zweite Variantenfahrer, der das Unglück beobachtet hatte, alarmierte die Rettungskräfte. Das Lawinenopfer wurde laut Polizei von einem Polizeihubschrauber geborgen, auch der Rettungshubschrauber Martin 6 war im Einsatz. Der Teilverschüttete wurde von einem Arzt versorgt. Laut Alpinpolizei blieb er unverletzt.