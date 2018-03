Gewerkschaft will Tyrolean Technik klagen

Die Gewerkschaft vida will Klage gegen die Geschäftsführung der Tyrolean Airways Technik (TAT) erheben. Diese sei der Informationspflicht über den Stellenabbau dem Betriebsrat gegenüber nicht nachgekommen. Die Geschäftsführung zeigt sich davon überrascht.

Die Gewerkschaft vida (Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft) sowie der Betriebsrat wollen Details über den Stellenabbau wissen - zum Beispiel, wer genau vom Jobabbau betroffen sei und nach welchen Kriterien ausgesucht werde. Doch auch bei einem Gespräch am Montag sei die Geschäftsführung ihrer Informationspflicht nicht nachgekommen, sagte Tirols ÖGB-Chef Philipp Wohlgemuth.

Gewerkschaft vermisst Informationen

„Wir haben leider auch heute keinerlei Informationen über die weitere Vorgehensweise der Betriebsschließung bzw. der Betriebsänderung erhalten“, so Wohlgemuth. Deshalb habe die Gewerkschaft am Montag beschlossen, einen Rechtsanwalt zu beauftragen, um gegen die „Nicht-Information“, wie Wohlgemuth sagt, rechtlich vorzugehen. Wohlgemuth beruft sich auf das Arbeitsverfassungsgesetz. 89 Mitarbeiter der TAT sind inzwischen beim AMS zur Kündigung vorangemeldet.

Geschäftsführung von Klage überrascht

Ein Sprecher der TAT zeigt sich gegenüber dem ORF Tirol überrascht von der Klage. Man habe die Belegschaftsvertreter zeitgerecht und gesetzeskonform informiert, heißt es.

Vor einer Woche hat die Geschäftsführung der AUA angekündigt, 80 von 110 Stellen in Tirol bei Tyrolean Technik abbauen zu wollen. Die Jobs sollen ins Ausland verlegt werden - mehr dazu in 80 Mitarbeiter müssen bei Tyrolean gehen und Emotionale Versammlung am Flughafen .