Tauchunfall am Achensee

Eine 31-jährige Tirolerin ist am Sonntag bei einem Tauchunfall im Achensee (Bezirk Schwaz) verletzt worden. Laut Polizei kam es während des Aufstiegs zu Komplikationen beim Luftablassen.

Die 31-Jährige tauchte zu Mittag gemeinsam mit zwei Bekannten in eine Tiefe von 25 Meter. Beim anschließenden Aufstieg setzten in 23 Meter Tiefe aus noch unbekannter Ursache die Komplikationen ein. Die Frau gelangte noch per Notaufstieg an die Wasseroberfläche und war ansprechbar, musste aber mit dem Notarzthubschrauber in eine Spezialklinik nach Murnau (Bayern) gebracht werden. Die beiden Begleiter der Frau blieben unverletzt.