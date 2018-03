Geteilte Reaktionen nach LT-Wahl in Kärnten

Die Reaktionen aus Tirol auf die Landtagswahlen sind naturgemäß geteilt. In Kärnten gelang der SPÖ mit LH Peter Kaiser ein Erdrutschsieg, die Freiheitlichen legten deutlich zu, die ÖVP nur leicht. Das Team Kärnten verlor stark, Grüne und NEOS schafften es nicht in den Landtag.

Noch ist das Ergebnis der Landtagswahl in Kärnten nicht endgültig, die Briefwahlstimmen werden erst am Montag ausgezählt, aber die ersten Hochrechnungen liegen vor. Demnach erreichte die SPÖ mit mehr als 47 Prozent fast die absolute Mehrheit. Die Freiheitlichen konnten den zweiten Platz verteidigen und ausbauen. Die ÖVP blieb auf Platz 3. Die Grünen werden es nicht mehr in den Landtag schaffen und fliegen deshalb auch aus der Regierung. Auch die NEOS haben den Einzug in den Landtag nicht geschafft. Das Team Kärnten schaffte den Einzug - mehr dazu in SPÖ Triumph, Grüne und NEOS scheitern.

SORA/ORF

Tiroler SPÖ jubelt, FPÖ zufrieden

Die politischen Reaktionen aus Tirol sind dementsprechend. So spricht die Tiroler Vorsitzende der SPÖ Elisabeth Blanik von einem „sensationelles Ergebnis“ und einem eindrucksvollen Wahlergebnis. Nach den Wahlen in Niederösterreich, Tirol und jetzt Kärnten sieht Blanik die Sozialdemokratie in Österreich wieder gestärkt. Die „kluge, umsichtige Politik der letzten fünf Jahre habe sich für Kärnten ausgezahlt“, so Blanik.

Die FPÖ Tirol ist mit dem Wahlergebnis zufrieden. Parteichef Markus Abwerzger, meint die FPÖ sei „wieder bestimmender Faktor und in den Bundesländern angekommen“. Die Wahlergebnisse in diesem Jahr würden belegen, dass die FPÖ durch die Regierungsbeteiligung im Bund gestärkt wurde, so Abwerzger.

LH Platter gratuliert LH Kaiser

Landeshauptmann Günther Platter gratuliert Landeshauptmann Peter Kaiser „zum guten Ergebnis“. Platter fügte hinzu, sich auf eine „weitere konstruktive Zusammenarbeit“ zu freuen. Zum Wahlergebnis der ÖVP Kärnten sagte der Tiroler ÖVP-Chef, das Ergebnis sei aus einer schwierigen Ausgangsposition „mehr als beachtlich“.

Enttäuschung bei Grünen und NEOS

Für die Tiroler Grünenchefin Ingrid Felipe ist das Karntner Wahlergebnis „bitter“. Man müsse „auf Bundesebene und in Kärnten noch mehr die Ärmel hochkrempeln“. Und das gelinge nur, indem „man frischen Wind reinlasse und die Partei strukturell neu aufbaue“, so Felipe. Für die Salzburg-Wahl zeigte sich Felipe allerdings optimistisch, da das Team der Grünen dort „eingespielt“ sei.

Dominik Oberhofer von den NEOS Tirol spricht indessen von einer „kleinen Enttäuschung“. Man habe immer gewusst, wie „schwer es ist in Kärnten als David gegen die Goliaths anzutreten, besonders wenn man eine andere Art von Politik machen will“, so Oberhofer. In Tirol haben es die NEOS in den Landtag geschafft.